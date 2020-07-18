Bakan Albayrak'tan 'TOGG' paylaşımı: Artık geleceği yönetme vakti
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi için 'hayırlı olsun' dileğini ileterek, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle fabrikamızın temeli atıldı ve yeni bir dönemin kapısı aralandı. Artık geleceği yönetme vakti" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bugün temel atma töreni düzenlenen Türkiye'nin otomobili TOGG ile açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "#TOGG, fabrikasıyla birlikte doğrudan ve dolaylı olarak birçok sektöre ekonomik katkıda bulunacak. Bugün de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle fabrikamızın temeli atıldı ve yeni bir dönemin kapısı aralandı. Artık geleceği yönetme vakti.
Ülkemize hayırlı olsun. #YeniLigGemlik" dedi.
#TOGG, fabrikasıyla birlikte doğrudan ve dolaylı olarak birçok sektöre ekonomik katkıda bulunacak. Bugün de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle fabrikamızın temeli atıldı ve yeni bir dönemin kapısı aralandı. Artık geleceği yönetme vakti.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 18, 2020
Ülkemize hayırlı olsun.#YeniLigGemlik https://t.co/tJkj8vy1jt
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