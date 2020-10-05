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05 Ekim 2020 Pazartesi 20:28:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 21:22:00

Okullar açılıyor mu? Hangi sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

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Okullar açılıyor mu? Hangi sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama üzerine milyonlarca kişi tarafından araştırılan konular arasında oldu. Başkan Erdoğan bugün Erdoğan konuşmasında okulların ne zaman açılacağına ve hangi sınıfların yüz yüze eğitime geçeceğine de değindi. İşte okulların ne zaman ve yüz yüze eğitimin hangi şartlarda başlayacağı ile ilgili ayrınıtılar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında okulların ne zaman açılacağına ve hangi sınıfların yüz yüze eğitime geçeceğine de değindi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yoğun bir gündemle toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.50'de başladı.

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok.

2., 3. ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitim başlayacak. 8. ve 12. sınıflarda da yüz yüze eğitime geçilecek.

İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitime başlayacak sınıflarla ilgili açıklama yaptı.

Daha önce okul öncesi ve 1. Sınıflarda yüz yüze eğitimin başlatıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “ İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2., 3. ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek.” dedi.

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