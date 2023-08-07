LGS 2. nakil sonuçları açıklandı

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07 Ağustos 2023 Pazartesi 10:14:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 10:14:00

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığının, "www.meb.gov.tr" internet sitesinden açıklandığı duyuruldu.

Etiketler : milli eğitim bakanlığı lgs sonuçları lgs ikinci nakil sonuçları
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