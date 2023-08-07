LGS 2. nakil sonuçları açıklandı

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığının, "www.meb.gov.tr" internet sitesinden açıklandığı duyuruldu.
�� LGS Kapsamında Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları Açıklandı— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) August 7, 2023
��https://t.co/04whPziaaa pic.twitter.com/Q4RrrfGbI7