Eğitime 7 yılda 21 okul desteği
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun göreve geldiği yıldan itibaren anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye kadar çok sayıda eğitim yuvası hizmete açıldı.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun göreve geldiği 2017 yılından itibaren anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye kadar çok sayıda eğitim yuvası hizmete açıldı. Son 6 yılda Başakşehir'e 7 ilkokul, 7 ortaokul, 3 Anadolu lisesi, 2 imam hatip lisesi, 1 kız Anadolu imam hatip lisesi ve 1 fen lisesi olmak üzere 21 yeni okul kazandırıldı.
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