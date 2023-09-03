Eğitime 7 yılda 21 okul desteği

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun göreve geldiği 2017 yılından itibaren anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye kadar çok sayıda eğitim yuvası hizmete açıldı. Son 6 yılda Başakşehir'e 7 ilkokul, 7 ortaokul, 3 Anadolu lisesi, 2 imam hatip lisesi, 1 kız Anadolu imam hatip lisesi ve 1 fen lisesi olmak üzere 21 yeni okul kazandırıldı.

