Yerli ve milli robot 'Kutlu' Libya'da!

Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli robot TMR 2'nin (Kutlu) Trablus'ta el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmatların imha çalışmalarında etkin şekilde kullanıldığını bildirdi.

Bakanlığın twitter hesabından yapılan paylaşımda, uzaktan ve emniyetli müdahale imkanı sağlayan yerli ve milli robot TMR 2'nin, Mayın, Patlayıcı Madde Arama ve İmha (EOD) timlerinin Trablus/Libya'da icra ettiği EYP ve mühimmat imha çalışmalarında etkin şekilde kullanıldığı kaydedildi.

Uzmanlarımıza uzaktan ve emniyetli müdahale imkânı sağlayan yerli ve milli robotumuz TMR II (KUTLU), EOD Timlerimizin Trablus/Libya’da icra ettiği EYP ve mühimmat imha çalışmalarında etkin şekilde kullanılıyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/lAFKk4DHQ9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2020

Milli robota ilişkin görüntülerin paylaşıldığı videoda ise bir Mehmetçik tarafından uzaktan komuta edilen Kutlu'nun EYP ve mühimmatları imha ettiği anlara yer verildi.