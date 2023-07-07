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07 Temmuz 2023 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 11:30:00

Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins: (Çin ile) Diyalog daha büyük güvenlik sağlar

Kaynak: AA

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Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, ülkenin en büyük ticaret ortağı Çin ile anlaşmazlık noktaları üzerine konuşulması gerektiğini belirterek "Diyalog daha büyük güvenlik sağlar." dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, ülkenin en büyük ticaret ortağı Çin ile anlaşmazlık noktaları üzerine konuşulması gerektiğini belirterek "Diyalog daha büyük güvenlik sağlar." dedi.

The New Zealand Herald'ın haberine göre, Başbakan Hipkins, Yeni Zelanda Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde yaptığı konuşmada, ikili ilişkilerde çatışma noktalarının dile getirilmesinin önemine vurgu yaparak "(Çin ile) Güçlü, olgun ve kompleks ilişkiler bu zor konuşmaların olacağı anlamına geliyor. Ama (bu konuları) konuşmanın konuşmamaktan daha iyi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Diyalog daha büyük güvenlik sağlar." diyen Hipkins, insan hakları dahil bazı konularda ülkesinin Çin ile fikir ayrılığının devam edeceğini ancak ilişkileri "açık ve dürüst" şekilde sürdüreceklerini belirtti.

Ayrıca, içinde oldukları UKUSA olarak bilinen "elektronik istihbarat" ittifakı Beş Gözler'i (Five Eyes) ülke güvenliğinin "temel taşı" olarak tanımlayan Hipkins, ABD'nin Yeni Zelanda'nın çıkarına olan uluslararası sistemin sürdürülmesinde önemli olduğunu ve Washington ile yakın çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Hipkins, geçen hafta Çin'e 6 günlük ziyaret gerçekleştirmiş, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Yeni Zelanda'yı "dost ve ortak" ülke olarak gördüğünü söylemişti.

1946'da kurulan Beş Gözler ittifakı, ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşuyor.

Etiketler : yeni zelanda chris hipkins çin diyalog
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