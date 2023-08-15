VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakanlık rüzgar enerjisi için 29 YEKA belirledi
Meteoroloji'den uyarı: Önce sağanak ardından kavurucu sıcak
Sokağa Osmanlı askerlerinin ismini verdiler
Milyonlara zam hesabı! Memur ve memur emeklisine ilk teklif!
İlk kez ev sahibi olacakların dikkatine! Yeni konut kredisi geliyor!
Ankara merkezli 8 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon!
15 Ağustos 2023 Salı 08:24:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 08:24:00

Viyana'da sokağa Osmanlı askerlerinin ismi verildi

Kaynak: Sabah

ABONE OL

1683 yılında Viyana kuşatması sırasında Hannover birliklerine esir düşen, 1691 yılında vefat eden Osmanlı sipahileri Mehmed ile Hasan'ın isimleri, mezarlarının bulunduğu sokağa verildi.

Hannover kentinde ilk kez bir sokağa Türk ismi verildi. Osmanlı askerleri Mehmed ile Hasan'ın isimleri, mezarlarının bulunduğu alandan geçen bir yola verildi. 150 metre uzunluğundaki yol sadece bisiklet sürücüleri tarafından kullanılıyor. Sokak tabelası ise tören düzenlenmeden yolun başına dikildi.

VASİYET ETTİLER

Osmanlı sipahileri olan Mehmed ile Hasan, 1683 yılında Viyana kuşatması sırasında Hannover birliklerine esir düştü. Hannover Sarayı'na getirilen iki Osmanlı askeri ölünceye kadar Prens Georg Ludwig'in emrinde sarayda kaldı ve ikisi birden 1691'de vefat etti. Sarayda çok sevilen ve değer gören Osmanlı askerleri ölünce, Hannover'de toprağa verildi.

MEZARLARI HANNOVER'DE

Ölen Osmanlı askerleri, vasiyetleri üzerine Müslüman usullere göre Neustadt Mezarlığ'ında defnedildi. Königsworther Platz'da bulunan mezarlara, 2000 yılında Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından restore edilip, askerlerin kısa bir tarihçesini anlatan plaket konuldu. Hannover'de Mehmed "Hammet", Hasan ise "Hassan" ismiyle biliniyordu.

Etiketler : Hannover kenti Mehmed ile Hasan Osmanlı sipahileri Osmanlı askeri
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı
Miço Karan

Miço Karan
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Tescilli aşk

Tescilli aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX