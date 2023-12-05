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Umman Körfezi'nde 17 tekneye el kondu
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05 Aralık 2023 Salı 12:56:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 12:56:00

Umman Körfezi'nde 17 tekneye el kondu

Kaynak: AA

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İran, Umman Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 17 tekneye el koydu.

İran, ülkenin güneydoğusundaki Umman Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan 17 tekneye el koyduğunu ve kaçakçılıkla bağlantılı 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Çabahar Deniz Üssü Komutanı Ali Hacetpur, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Umman Körfezi kıyısında yer alan Çabahar kenti açıklarında düzenlenen operasyonda, 12 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 17 tekneye el konulduğunu belirtti.

İranlı komutan, operasyon sırasında 12 kişinin de gözaltına alındığını aktardı.

Etiketler : iran körfez tekne
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