Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Fukuşima'daki atık suyun okyanusa tahliyesini denetliyor

UAEA heyeti, Tokyo ziyaretinde, Japonya hükümeti, santral işleticisi TEPCO ve Japonya Nükleer Düzenleme Kurulu (NRA) yetkilileri ile santralden atık suyun tahliyesinin gidişatına yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Heyete liderlik eden UAEA yetkilisi Gustavo Caruso, açıklamasında, "uluslararası standartlara dayalı bağımsız, tarafsız ve bilime dayalı" güvenlik incelemesinde, planın güvenilirliğinin denetleneceğini belirtti.

İngiltere, Rusya, Güney Kore ve Çin dahil 11 farklı ülkeden uzmanların yer aldığı UAEA heyeti, hafta sonuna kadar Japonya temaslarında, Dai-içi NGS'yi denetlemeyi ve NGS'deki atık suyun tahliye sürecini gözlem faaliyeti yürütmeyi hedefliyor.

UAEA Genel Direktör Yardımcısı ve Nükleer Emniyet ve Güvenlik Dairesi Başkanı Lydie Evrard, açıklamasında, ülke içi ve dışında güven inşası amacıyla, Ajans incelemesinin uluslararası toplumla paylaşılacağını söyledi.

Santral işletmecisi Tokyo Electric Power'ın (TEPCO) açıklamasına göre, tahliye sürecinin ilk evresi 24 Ağustos-11 Eylül'de, ikinci evresi ise 5-23 Ekim'de tamamlanmıştı.

İkinci evrede 7 bin 800 tonluk suyun tahliye edildiğini kaydeden TEPCO, deniz suyu numunesi sonuçlarının güvenlik standartlarıyla tam olarak uyumlu olduğunu bildirmişti.

Plan

Üçüncü ve dördüncü evrelerdeki boşaltımlarla, santralden Mart 2024'e kadar toplamda 31 bin 200 ton atık suyun Pasifik Okyanusu'na boşaltılması planlanıyor.

UAEA, santraldeki incelemelerin ardından bu yıl temmuzda yayımladığı nihai raporunda, atık su tahliye planının, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.

Ajansın pozitif desteğine rağmen, boşaltım planı, bölgede yaşayan balıkçılar ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra Çin dahil bazı komşu ülkelerin tepkisine yol açıyor.

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi NGS'de hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.