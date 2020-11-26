Ukrayna ordusu, 5 Türk yapımı SİHA almayı planlıyor
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 5 adet Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın almaya hazırlandıklarını açıkladı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için önümüzdeki sene 5 adet Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın alınmasının kararlaştırıldığını söyledi.
DHA'nın aktardığı habere göre, Genelkurmay Başkanı Homçak, Türk SİHA’larının farklı taktik ve teknik özelliklere sahip olduğunu belirtti.
Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nostril, Türk yapımı Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarından (SİHA) 48 adet satın almayı planladıklarını açıklamıştı.
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