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01 Ekim 2020 Perşembe 08:29:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 08:38:00

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa, Fransa'nın Anglo-Sakson Adalar meselesindeki tavrını hatırlattı: Türkiye buna benzer tutum sergilediğinde tavır niye değişiyor?

Kaynak: AA

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Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'nin tutumuna ilişkin, "Fransa'nın Anglo-Sakson Adalar meselesinde takındığı tavrı, mücadelesini hatırlayın. Biz de buna benzer tutum sergilediğimizde tavır niye değişiyor. Bugün çatışma nerde oluyor ona bakmak lazım. Azerbaycan'ın kendi toprakları içinde yaşanıyor. Bugün taciz eden bir Ermenistan ve kendini savunan bir Azerbaycan var." dedi.

Musa, başkent Paris'te Fransız Diplomasi Muhabirleri Derneği üyesi gazetecilerin Türkiye'nin uluslararası gündemine ilişikin sorularını cevapladı.

Türkiyenin uluslarası meselelerde meşru olan haklarını müdafaa için uğraş verdiğini ve egemenlik haklarını koruduğunu belirten Musa, çatışma sebebi olan meselelerde Türkiye'nin öncelikli olarak diyalog ve çözüme yönelik çaba sarf ettiğini söyledi.

- "AVRUPA SIĞINMACI KRİZİNİ TEK BAŞINA ÇÖZEBİLİR MİYDİ?"

Türkiye'nin Avrupa'yı da ilgilendiren güvenlik, sığınmacılar, bölgesel çatışmalar ve uluslararası meselelerde karşılıklı ve tamamlayıcı çıkar esasına dayalı ilişkilerini yürüttüğünü aktaran Musa, şunları kaydetti:

"Türkiye olmasaydı Avrupa sığınmacı krizini tek başına çözebilir miydi? İstatistiklere bakalım. Suriye'den gelen 3,7 milyon sığınmacının Avrupa'da olduğunu varsayın, o zaman ne olacağını düşündünüz mü? 4 milyona yakını topraklarımızda, 3 milyona yakın sınırlarımızda toplam 7 milyon Suriye vatandaşının ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

Büyükelçi Musa, Türkiye'nin sığınmacı meselesini şantaj malzemesi yaptığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını, bunun 10 yıla yakındır Türkiye'nin Avrupalı partnerlerine üzerindeki bu yükü artık daha fazla taşıyamayacağını ifade etmesi şeklinde okunması gerektiğini belirtti.

Son dönemde Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin kabul etmediği durumun Yunanistan tarafından dayatılmaya çalışılan 'kıta sahanlığı' mesafesi nedeniyle yaşandığına değinen Musa, Yunanista'nın bununla kalmayıp Meis adasının askerlerden arındırılması anlaşmasını ihlali sürdürdüğünü anlattı.

Musa, "Fransa'nın Anglo-Sakson Adalar meselesinde takındığı tavrı, mücadelesini hatırlayın. Biz de buna benzer tutum sergilediğimizde tavır niye değişiyor. Hemen Avrupalı dostlarımızı yalnız bırakmayız, Yunanistan'ın yanında yer alıyoruz gibi tepkileri veriliyor." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinin Akdeniz konusunda Türkiye'ye yönelik yaptırım beklentisine yönelik soruya Büyükelçi Musa, Türkiye'nin uluslararası arenada haklılığını gösteren yeterli doneler sağladığını bu nedenle AB ülkelerinden bir yaptırım beklemediklerini açıkladı.

Musa, NATO ile AB müzakerelerine ilişkin, Türkiye'nin Fransa'dan daha çok NATO'ya önem verdiğini ve Türkiye’nin AB üyeliği konusunda ise müzakereye her daim hazır olduğunu ifade ederek ancak bir ülkenin bekletilmesi durumda haklarını arayacağını sözlerine ekledi.

- "TÜRKİYE MEŞRU HÜKÜMETİN TALEPLERİNE CEVAP VERDİ"

Libya meselesinde Türkiye'nin tutumuna ilişkin soruları yanıtlayan Musa, "Türkiye Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan meşru bir hükümetin taleplerine cevap verdi." dedi.

Türkiye'nin Libya'da tarihi bir sorumluluk aldığına bahseden Musa, Türkiye sayesinde bir uzlaşı ortamının oluşmaya başladığını ve Libya'da bir kaosun yaşanmasının önüne geçildiğini, bunun için uğraş verildiğini aktardı.

Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaya da değinerek Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin Ermenistan işgalinde olduğunu, Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkını kullandığını ifade etti.

- "TACİZ EDEN BİR ERMENİSTAN KENDİNİ SAVUNAN BİR AZERBAYCAN"

"Bugün çatışma nerde oluyor ona bakmak lazım. Azerbaycan'ın kendi toprakları içinde yaşanıyor. Bugün taciz eden bir Ermenistan ve kendini savunan bir Azerbaycan var." diyen Musa, Türkiye'nin gerektiği her alanda Azerbaycan'ı desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Musa, ancak Azerbaycan'ın şu aşamaya kadar kendi imkanlarıyla kendisini müdafaa ettiğini gözlemlediklerini de sözlerine ekledi.

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