05 Mart 2021 Cuma 20:52:00 - Güncelleme:05 Mart 2021 Cuma 20:52:00
Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük patlama!
Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama sesi duyuldu.
Ayrıntılar geliyor
- Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük patlama!
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