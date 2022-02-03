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03 Şubat 2022 Perşembe 15:39:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 15:39:00

Rusya: S-400'ler Belarus'a ulaştı

Kaynak: DHA

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Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, S-400 Triumph uçaksavar füzesi sisteminin Belarus Cumhuriyeti'ne ulaştığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, S-400 Triumph uçaksavar füzesi sisteminin Belarus Cumhuriyeti'ne ulaştığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında "S-400 uçaksavar füze sistemi Belarus Cumhuriyeti'ne ulaştı. Personel, boşaltma istasyonundan standart ekipman üzerinde Brest bölgesindeki tanıdık olmayan bir tatbikat alanına ilerleyecek" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Rusya Savunma Bakanlığı S-400 Belarus
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