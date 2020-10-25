Bir ülke daha Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı onayladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Yürürlüğe girmesi için 50 ülkenin onaylaması gereken Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na son olarak Honduras onay verdi.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, anlaşmanın 50'inci ülke olarak Honduras tarafından tasdik edildiği bildirildi.

Açıklamada, nükleer silahları yasaklayan ilk uluslararası anlaşmanın 22 Ocak 2021'de yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Anlaşmanın yürürlüğe girme süreci, BM'nin kuruluşunun 75. yıl dönümü olan ve BM Günü olarak kutlanan 24 Ekim'de başlamış oldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, anlaşmanın yürürlüğe girecek olmasının küresel bir hareketin sonucu olduğu ve nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik anlamlı bir taahhüdü temsil ettiği değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Rusya, Çin gibi nükleer güç sahibi ülkelerin karşı çıkmasına rağmen nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, 7 Temmuz 2017'de 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 122 ülkenin onayıyla kabul edildi.

20 Eylül 2017'de imzaya açılan anlaşmaya şimdiye kadar 84 ülke imza atarken, anlaşmayı imzalayan ülkelerden 50'si, hiçbir koşulda nükleer silah veya diğer nükleer patlayıcı cihazları geliştirmeme, test etmeme, üretmeme, edinmeme ya da stoklamama taahhüdü verdi.

Nükleer silah sahibi ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail ise anlaşmayı imzalamadı.