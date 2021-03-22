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22 Mart 2021 Pazartesi 20:58:00 - Güncelleme:22 Mart 2021 Pazartesi 20:58:00

New York'ta Kovid-19 aşılamasında yaş sınırı 50'ye indirildi

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ABD'nin New York eyaletinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamada, yaş sınırı 60'tan 50'ye çekildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, yarından itibaren 50 yaş ve üstü vatandaşların Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.

65 yaş ve üstüne öncelik verilerek başlayan eyaletteki Kovid-19 aşılamasında, federal hükümetten gelen aşı dozlarının artmasıyla yaş sınırı 10 Mart'ta 60'a indirilmişti.

New York Valiliği verilerine göre, eyalette şu ana kadar 7 milyon 737 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapılırken, ilk doz aşı olanların oranı yüzde 26,1'e, ikinci doz aşı yaptıranların oranı ise yüzde 13,4'e ulaştı.

Etiketler : New York Andrew Cuomo Kovid-19 aşısı
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