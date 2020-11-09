  • BIST
    1217.73
  • Dolar
    8,2963
  • Euro
    9,8720
  • Altın
    522,5840
İstanbul
14 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ağbal'ın açıklamasının ardından dolarda sert düşüş
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Mustafayev'den röportajını yayımlamayan AFP'ye tepki
'Kaybettiğini kabul et'
Senatör Graham: Trump yenilgiyi kabul ederse bir daha Cumhuriyetçi bir başkan seçilemez
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk resmi açıklama
İşgalci Ermenistan'a ağır darbe... Hepsi imha edildi
Terör örgütü DEAŞ'a 11 ilde eş zamanlı operasyon
Boykot geri adım attırdı... Fransız bakan: Paris, İslam'a saygı duyuyor
"Türkiye şimdi başkasının kapısında beklemiyor, kendi SİHA'sını, İHA'sını yapıyor"
Zengilan'daki karakollara Azerbaycan bayrağı çekildi
Savunmadaki yerli ürünler SAHA'ya çıkıyor
İzmir depreminde can kaybı 115 oldu
NASA'dan çarpışma uyarısı
Hesap makinası gibi garson
Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık tarih çıktı
Deniz Uğur'dan Banu Alkan'ın Kylie Jenner açıklamasına esprili paylaşım: Angelina Jolie beni taklit ...
Sinem Kobal ilk kez paylaştı... Doğum kiloları iki haftada gitti
Tolgahan Sayışman'ın kıymetlisi Nil Sayışman nişanlandı
Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunu paylaştı
Ticaret Bakanlığından 'efsane cuma indirimleri' uyarısı
Trump'tan bir açıklama daha
Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü
Viyana'daki terör saldırısının faili Türkiye'de tutuklanarak Avusturya'ya iade edilmiş
Bakan Soylu görevinin başına döndü
09 Kasım 2020 Pazartesi 09:52:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 09:52:00

Melania ve Kushner'den Trump'a çağrı: Kaybettiğini kabul et

Kaynak: DHA

ABONE OL

ABD seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar açıklanırken, Donal Trump'a seçimi kabul etmesi için eşi Melania Trump ve damadı Jared Kushner'den çağrı yapıldığı ifade edildi.

Tüm dünyanın günlerdir soluğunu tutarak takip ettiği ABD seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Demoktratların adayı Joe Biden'ın ipi göğüslediği seçim zaferinde rakibi Donal Trump'ın seçim sonucunu kabullenememesi ülkede gerilimi tırmandırdı. 

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen ve kazandığını iddia eden Donald Trump’a eşi Melania Trump’ın ve oğlu Jared Kushner’ın, “Kaybettiğini kabul et” dediği öne iddia edildi.Trump, seçim sonuçlarını yargıya taşıyacaklarını ifade etmişti. 

Etiketler : melania trump jared kushner donald trump
Şarkıcı Berkay yeni şirketi için mekan bakıyor

Şarkıcı Berkay yeni şirketi için mekan bakıyor
Talat Bulut'tan Eda Ece'ye 8 saniyelik veda sitemi

Talat Bulut'tan Eda Ece'ye 8 saniyelik veda sitemi
Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu örnek bir davranışa imza attı... Yardım için güldürdü

Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu örnek bir davranışa imza attı... Yardım için güldürdü
Sibel Can ve Hakan Ural'a damat geliyor!

Sibel Can ve Hakan Ural'a damat geliyor!
Barış Arduç ile evlenen yeni gelin Gupse Özay senaryo yazıyor

Barış Arduç ile evlenen yeni gelin Gupse Özay senaryo yazıyor
Baraj'ın Tarık'ı Burak Yörük'ten yoğun tempoya devam

Baraj'ın Tarık'ı Burak Yörük'ten yoğun tempoya devam
Ünlü oyuncu Pınar Deniz'den örnek davranış! Kanserle mücadele edenleri unutmadı

Ünlü oyuncu Pınar Deniz'den örnek davranış! Kanserle mücadele edenleri unutmadı
Köyden çıkan şampiyon

Köyden çıkan şampiyon
Damla Ersubaşı ve Mustafa Cankeser barıştılar mı? Boşanan çiftin ikinci şans buluşması

Damla Ersubaşı ve Mustafa Cankeser barıştılar mı? Boşanan çiftin ikinci şans buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER