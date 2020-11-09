Melania ve Kushner'den Trump'a çağrı: Kaybettiğini kabul et

Tüm dünyanın günlerdir soluğunu tutarak takip ettiği ABD seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Demoktratların adayı Joe Biden'ın ipi göğüslediği seçim zaferinde rakibi Donal Trump'ın seçim sonucunu kabullenememesi ülkede gerilimi tırmandırdı.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen ve kazandığını iddia eden Donald Trump’a eşi Melania Trump’ın ve oğlu Jared Kushner’ın, “Kaybettiğini kabul et” dediği öne iddia edildi.Trump, seçim sonuçlarını yargıya taşıyacaklarını ifade etmişti.