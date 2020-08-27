Libya'da Kovid-19 salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı
Kaynak: AA
Libya'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Libya iç savaş ile birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye devam ediyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada, salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.
Yerel saatle 21.00- 06.00 arası uygulanan sokağa çıkma yasağının tam gün uygulanmasına karar verildiği ifade edildi. Buna göre söz konusu yasağın 4 gün uygulanacağı, şehirlerarası seyahatin de yasaklandığı aktarıldı.
Libya'da son 24 saatte 553 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle nedeniyle 7 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 11 bin 834'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 210'a ulaştı.
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