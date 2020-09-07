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07 Eylül 2020 Pazartesi 21:12:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 21:12:00

Kosova Demokratik Türk Partisi, Kudüs'e büyükelçilik açılması ihtimalinden endişe duyuyor

Kaynak: AA

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Partiden yapılan açıklamada, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açması ihtimalinden endişe duyulduğu kaydedildi.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açması ihtimalinden endişe duyduğunu açıkladı.

KDTP'den yapılan açıklamada, 4 Eylül’de Washington’da imzalanan Kosova ile Sırbistan arasındaki ekonomik normalleşme anlaşmasının iki ülke arasında uzun süredir devam eden diyalog sürecinin en önemli aşamalarından biri olduğu belirtildi.

Hükümet tarafından kendilerine anlaşma ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmediği kaydedilen açıklamada, anlaşmanın medyaya yansıyan ayrıntıları ve devlet yetkililerinin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları değerlendirmelerden Washington Anlaşması’nın "kaygı verici maddeler içerdiğinin" anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kosova Cumhuriyeti’nin Ujman Gölü üzerindeki yetkilerini ikinci bir taraf ile paylaşması, devlet egemenliğimize zarar verecektir. Beyaz Saray’da imzaların atıldığı masaya bağımsız ve egemen bir devlet olarak oturan Kosova Cumhuriyeti’nin, bu statüsüne yakışır adımlar atması gerektiği düşüncesindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Kosova’nın Kudüs’te büyükelçilik açma ihtimalinin konuşulmasının dahi derin bir hayal kırıklığı ve endişe yarattığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kudüs’ün İsrail tarafından işgali, BM kararları ile uluslararası toplum tarafından reddedilmişken, Kudüs’te büyükelçilik açmak Kosova Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuku ihlal etmesine neden olacak, uluslararası arenada imajını zedeleyecek, birçok ülkenin bugüne kadar Kosova’ya sağladığı desteğin tehlikeye girmesine neden olacak ve gelecekte ülkemizin diğer devletler tarafından tanınmasına ve uluslararası örgütlere katılımına da engel teşkil edebileceği gibi var olan tanımaların geri çekilmesi riskini de doğuracaktır."

Açıklamada, KDTP’nin ortağı olduğu hükümet yetkilileri ile önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği görüşmeler neticesinde net tutumunu ortaya koyarak bu doğrultuda hareket edeceği bildirildi.

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