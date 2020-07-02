Koronavirüs kontrolden çıktı! Böylesi daha önce görülmedi

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD'de yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakalarındaki sert artışla ilgili, "Kovid-19 vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de dün bir günde 50 bin 203 vaka ile salgında rekor seviyeye ulaşılmasının ardından, Fauci BBC'ye röportaj verdi.

Beyaz Saray Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü üyesi de olan Fauci, ABD'deki salgında "kasvetli" günler yaşandığını vurgulayarak "Son günlerdeki Kovid-19 vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde. Bu iyi haber değil." yorumunda bulundu.

Yeni vakaların yarısından fazlasının Arizona, California, Florida ve Teksas'ta görüldüğüne işaret eden Fauci, "Bu salgını kontrol altına almalıyız ya da ABD daha da büyük bir salgın riskiyle karşı karşıya kalır." ifadesini kullandı.

ABD'DE GÜNLÜK KOVİD-19 VAKA SAYISI REKOR ARTIŞLA 50 BİNİ GEÇTİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 709 artarak 130 bin 843'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 50 bin 816 artarak 2 milyon 781 bin 619'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 709 artarak 130 bin 843'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 456 bin 969 vakayla Brezilya, 661 bin 165 vakayla Rusya ve 606 bin 907 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şu ana kadar 418 bin 605 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 143 kişi hayatını kaybetti.

New York'u yaklaşık 239 bine yakın vakayla Kaliforniya ve 177 binden fazla vakayla da New Jersey takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 34 milyon 858 bini, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 165 bini geçti.

'KOVİD-19'UN İLK BULGUSU DERİ DÖKÜNTÜSÜ OLABİLİR'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ülker Gül, yeni tip koronavirüsün çok çeşitli deri döküntüsüne neden olabileceğini belirterek, "Pandemi döneminde gözlenen her deri bulgusu için Kovid-19 hastalığı da akla gelmelidir. Kovid-19'un ilk bulgusu deri döküntüsü olabilir. Deri döküntüsü nedeni ile şüphelenilen hastalarda ateş, öksürük gibi ana bulgular olmasa bile PCR tetkiki yapılmalıdır." dedi.

Prof. Dr. Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart'ta pandemi olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Kovid-19'lu hastaların üçte biri ila dörtte birinde deri döküntüsü ortaya çıktığını dile getiren Gül, enfeksiyonun hastalar arasında farklı seyir gösterdiğini söyledi.

Prof. Dr. Gül, bazı kişilerde hastalık bulguları gözlenirken, bazı kişilerde ise virüsü taşıdıkları halde hiçbir bulgu olmayabileceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hastalık bulguları da hastadan hastaya farklılık gösterir. Bazı kişilerde hafif, bazı kişilerde çok ciddi bulgular olabilir. Bazen de hastalık bulguları varken teşhis için kullanılan testlerde bulgu gözlenmeyebilir. Sonuç olarak pandemi sürecinde deri döküntüsü ile muayeneye gelen kişiler taşıyıcı, süper bulaştırıcı, bulgusuz korona virüs hastası ya da bulgulu korona virüs hastası olabilir. Bu nedenler ile Kovid-19 hastalık bulguları olsun ya da olmasın, bu pandemi sürecinde ortaya çıkan her deri bulgusunda Kovid-19 akla gelmelidir."