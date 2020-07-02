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02 Temmuz 2020 Perşembe 11:04:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 11:04:00

Kanada'da ilk defa bir Müslüman, vali yardımcısı oldu

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Salma Lakhani için "Tüm Kanadalılar için ilham kaynağı olmaya devam edeceğini biliyorum." dedi.

Kanada tarihinde bir ilk yaşandı. Alberta eyaletinde vali yardımcılığı görevine, Müslüman olan Salma Lakhani getirildi.

Ülke tarihinde bir ilk olan atama hakkında Kanada Başbakanı Justin Trudeau, açıklama yaptı.

"İYİ HİZMET EDECEĞİNİ BİLİYORUM"

Trudeau, "Alberta Vali Yardımcısı olarak eyaletine, ülkemize iyi hizmet edeceğini ve tüm Kanadalılar için ilham kaynağı olmaya devam edeceğini biliyorum." dedi.

İş insanı olan Salma Lakhani; kadın hakları, sağlık hizmetleri, eğitim ve yeni göçmenler konusunda çalışmalarıyla biliniyor.

40 YILDAN UZUN SÜREDİR EDMONTON'DA YAŞIYOR

Alberta eyaletinin başkenti Edmonton'da 40 yıldan uzun bir süredir yaşayan Lakhani, 2005 yılında eyaletteki olağanüstü başarılarından dolayı Alberta Centennial Madalyası aldı.

Kanada'da vali yardımcıları, Kanada Genel Valisi tarafından atanıyor ve eyaletlerde Kraliçe 2. Elizabeth'in temsilcileri olarak görev yapıyor.

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