Kabil Valisine silahlı saldırı

Kabil Valisi Haydari'ye silahlı saldırı
Afganistan'ın başkent Kabil Valisi Muhammad Yakub Haydari, silahlı saldırıya uğradı. Vali Haydari saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Kabil Valiliği Sözcüsü Nasır Mehri, basına yaptığı açıklamada, Kabil Valisi Haydari'nin, Kabil'in Şeker Dere ilçesinde evinin yakınlarında Taliban militanlarının silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Mehri, saldırıda Vali Haydari'nin yara almadan kurtulduğunu, bir korumasının ise yaşamını yitirdiğini belirtti.
Sözcü Mehri, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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