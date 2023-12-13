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13 Aralık 2023 Çarşamba 19:47:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 19:47:00

Japonya Başbakanı, bağış gelirlerini eksik bildirdikleri iddia edilen bakanları görevden alacak

Kaynak: AA

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) bağış etkinliklerindeki "gelirleri eksik beyan ettiklerinden" şüphelenilen bakanları görevden alacağını açıkladı.

LDP'de "Abe Şinzo" grubu olarak bilinen "Seiwa" fraksiyonuna mensup milletvekillerinin, "parti bağış etkinliklerindeki gelirleri eksik beyan ettiği" iddiaları ülke gündeminde geniş yer aldı.

Başbakan Kişida, Ulusal Meclisin olağanüstü oturumunun son gününde düzenlediği basın toplantısında, bu iddialar karşısında atılacak adımları açıkladı.

İddiaları "oldukça talihsiz" şeklinde niteleyen Kişida, "halkın siyasete yönelik sarsılan güveninin onarılmadan" ülke içinde siyasi istikrarın başarılamayacağına inandığını söyledi.

Kabinedeki "Seiwa" grubuna mensup bakanları görevden alacağını belirten Kişida, siyasete yönelik kamuoyu desteğini yükseltmeyi hedefleyeceklerini bildirdi.

LDP içinde en büyük fraksiyon olarak tanınan "Seiwa"ya mensup 4 bakan, 5 kıdemli bakan yardımcısı ve 6 parlamenter bakan yardımcısı bulunuyor.

Japonya'da, Temmuz 2022'de katıldığı seçim kampanyasında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Abe Şinzo, ülke tarihinde bu görevde en uzun süre kalan isim olmuştu.

Etiketler : Başbakan Liberal Demokrat Parti Japonya
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