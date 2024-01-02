VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
'Şahinler' organize suç örgütü çökertildi
Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da hafriyat kamyonuna çarpan İETT otobüsünde 9 kişi yaralandı
İstanbul'daki miting dünya manşetlerinde
İsrail Yüksek Mahkemesi, yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak yasayı iptal etti
02 Ocak 2024 Salı 09:30:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 09:30:00

İstanbul'daki miting dünya manşetlerinde

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Dünyanın gözü İstanbul'daki "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e lanet" buluşmasındaydı. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüş uluslararası basında da manşetlerdeydi.

İngiliz haber ajansı Associated Press İstanbul'daki "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e lanet" buluşmasını haberleştirdi. "Türkiye'de İsrail'e yönelik gösterilere katılanların sayısı giderek artıyor" denildi.

İstanbul'da tarihi yürüyüş! Binlerce kişi şehitler ve Filistin için buluştu

Pençe-Kilit harekatında şehit olan 12 askerin yasının da tutulduğu belirtildi.

İngiltere merkezli Middle East Eye "Binlerce kişi yılbaşında İstanbul'da Gazze'de ateşkes çağrısıyla yürüdü" başlığını kullandı.

İngiliz medya kuruluşu The New Arab ise "İsrail'in Gazze'deki katliamı ve yakın zamanda Türk askerlerine yönelik saldırı protesto edildi" ifadelerini kullandı.

Katar merkezli Al Jazaara medya kuruluşu da gösteriye on binlerce kişinin katıldığına dikkat çekti.

İnternet sitesinde buluşmadan karelere yer verdi.

Rus Devlet Ajansı Ria da "Filistin'e destek yürüyüşleri Ekim ayından bu yana İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde düzenli olarak yapıldı" ifadelerini kullandı.

Yunan gazetesi İefimerida buluşmayı "Türkiye: PKK ve İsrail terörüne karşı İstanbul'da kitlesel gösteriler" başlığıyla duyurdu.

"KATİL İSRAİL, FİLİSTİN'DEN ÇIK"

The Times of Israel ise Gazze'ye saldırılar nedeniyle İsrail'in İstanbul'da protesto edildiğini yazdı.

Haberde, gösterilerde kullanılan "Katil İsrail, Filistin'den çık ve Allahuekber" sloganlarına yer verildi.

Etiketler : israil filistin gazze istanbul yürüyüş
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
Beşinci kez buluştular

Beşinci kez buluştular
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
Prag'da masalsı düğün

Prag'da masalsı düğün
Şafak'ın başı belada

Şafak'ın başı belada
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
Evlilik yolunda ilk adım

Evlilik yolunda ilk adım
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX