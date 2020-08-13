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13 Ağustos 2020 Perşembe 18:34:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 19:23:00

İsrail ile BAE ilişkileri 'tamamen normalleştirmeleri' için bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu

Kaynak: AA

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İsrail ile BAE ilişkileri 'tamamen normalleştirmeleri' için bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Netanyahu, İsrail ile BAE arasındaki normalleştirme anlaşmasını tarihi bir adım olarak değerlendirdi.

BAE’den yapılan açıklamada, İsrail ile ikili ilişkilerin tesisi için ortak bir yol haritası belirleme konusunda anlaşıldığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile BAE arasındaki normalleştirme anlaşmasını tarihi bir adım olarak değerlendirdi.

İsrail ve BAE'den heyetlerin gelecek haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacakları açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirliklerinin ilişkilerini “tamamen normalleştirmeleri” için bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

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