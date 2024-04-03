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03 Nisan 2024 Çarşamba 14:20:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 14:20:00

İran'dan flaş İsrail iddiası... "Ölümcül darbe vurulacak"

Kaynak: AA

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif, "yakında İsrail'e ölümcül darbeler vuracaklarını" iddia etti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tuğgeneral Şerif, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına yapılan saldırıya değindi.

İsrail'in son zamanlarda aldığı yenilgilerin intikamını Devrim Muhafızları Ordusunun komutanlarından almaya çalıştığını söyleyen Şerif, "Hiçbir yere varamazlar ve bu eylemlerle muhafızlarımızın motivasyonu iki katına çıkacak ve inşallah yakında Siyonist rejime daha ölümcül darbeler vurulduğuna şahit olacağız." ifadelerini kullandı.

İRAN'IN SURİYE'DEKİ BÜYÜKELÇİLİK YERLEŞKESİNE SALDIRI

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

Etiketler : iran israil tehdit
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