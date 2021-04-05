  • BIST
    1442.06
  • Dolar
    8,1130
  • Euro
    9,6083
  • Altın
    449,9800
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Sudan Başbakanı Hamduk ile görüştü
Savaş uçağı satışında yolsuzluk skandalı!
Türkiye'de son 24 saatte 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi
Myanmar'da protestocular askerlere saldırdı: 4 ölü
Almanya'da internette işlenen nefret suçlarına hapis cezası getirildi
Başkan Erdoğan: Gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir
Bakan Akar'dan bildiri tepkisi
Başkan Erdoğan, açıklama yapacak
Hakları iptal edildi
Amiraller Bildirisi'nin “siyasi ayağı” göründü!
Emekli amiraller soruşturmasında 3 kritik soru
Netanyahu'dan tepki çeken poz: Ciddiyetsiz bibi
Dev enerji iş birliği: Türkiye için büyük öneme sahip!
"Karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz"
Fazıl Say'dan CHP'ye eleştiri yağmuru!
AK Parti Milletvekili Eker: “Emekli amiralin bildirisi, neresinden bakarsanız bakın kepazeliktir.”
"Bir kere de demokrasiden yana olun"
Aile Bakanı Selçuk duyurdu: Kısa çalışma ödeneği bugün hesaplarda
Almanya'dan Türkiye kararı!
ABD'yi karıştıran gerçek ortaya çıktı! 'Para bombası' patladı
Dördüncü sondaj gemisini alıyoruz
Darbe imalı bildiride ''1 numaralı isim'' bakın kim çıktı?
Darbe imalı bildiri Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Darbe imalı bildiriye imza atan 10 eski amiral gözaltında
05 Nisan 2021 Pazartesi 20:15:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 20:15:00

Fransa'nın Hindistan'a savaş uçağı satışında yolsuzluk skandalı

ABONE OL

Fransa'nın Yunanistan'a satışıyla gündemde olan Rafale savaş uçaklarının, 2016'da Hindistan'a satışında yolsuzluk yapıldığı, uçakları üreten Dassault Aviation'un, anlaşma haricinde Hindistanlı bir şirkete 1 milyon avro ödediği ortaya çıktı.

Mediapart internet sitesinin özel haberine göre, Fransa ile Hindistan Eylül 2016'da, François Hollande'ın cumhurbaşkanlığı döneminde toplam 7,8 milyar avroluk 36 Rafale savaş uçağının satışı konusunda anlaşma imzaladı.

Fransız savunma şirketi Dassault Aviation'un ürettiği 36 uçağın Hindistan'a satışı, Fransa'nın o zaman kadar imzaladığı en büyük silah anlaşmasıydı.

Anlaşmayla ilgili yolsuzluk iddialarının medyada yer alması üzerine, Ekim 2018'de Fransa Kamu Savcılığı Hizmetlerinin mali suçlar kolu Ulusal Finans Savcılığına, Rafale savaş uçaklarının satışıyla ilgili muhtemel bir yolsuzluk uyarısı yapıldı.

Bu iddialar, Fransa Yolsuzlukla Mücadele Kurumunun (AFA), Dassault'ya rutin denetimiyle aynı zamana denk geliyordu.

AFA müfettişleri, şirkette yaptıkları denetimde, 2017 yılı hesaplarında, "müşterilere hediye" başlığı altında girilen 508 bin avroluk bir harcamaya denk geldi.

Müfettişler, birkaç yüz dolarlık bir yemek ya da pahalı bir saatin yolsuzluk sayılabileceği ülke yasalarına göre, bu harcamanın oldukça yüksek olduğunu belirterek, şirketten açıklama istedi.

NAYLON FATURA ŞÜPHESİ

Şirket, bu faturanın, Hindistanlı Defsys Solutions şirketine 50 model uçağın 1 milyon 17 bin avroya yaptırılması siparişinin yarısı olduğu açıklamasında bulundu.

Dassault'nun kendi uçaklarının modelini niye Hindistanlı bir şirkete yaptırdığı, neden bu harcamanın müşteriye hediye olarak kayıtlara geçtiği, bu modellerin gerçekten yapılıp yapılmadığını sorgulayan AFA müfettişleri, bu kaydın bazı finansal hareketleri gizlemek amaçlı balon bir işlem olduğundan şüphelendi.

Mediapart'ın araştırmaları, Defsys Solutions şirketinin model yapım uzmanı olmadığını, üç nesildir havacılık ve savunma endüstrilerinde aracı olan Gupta ailesine ait bir şirket olduğunu gösteriyor.

FATURANIN KESİLDİĞİ KİŞİYE HİNDİSTAN'DA YOLSUZLUK SUÇLAMASI

Ocak 2019'da Hindistan medyası, Rafale anlaşmasında çalışan Sushen Gupta'nın, Hindistan Savunma Bakanlığından gizli belgeleri aldığı bilgilerini paylaştı.

Fransız Dassault firmasına 1 milyon avroluk faturayı gönderen kişi olan Gupta, Mart 2019'da İtalyan-İngiliz AgustaWestland şirketinin Hindistan'a helikopter satışında "kara para aklama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

AgustaWestland'den 50 milyon avro alarak, bunu Hint yetkililere rüşvet olarak dağıtma suçlamasını reddeden Gupta, kefaletle serbest bırakıldı.

AFA, YOLSUZLUĞU HASIRALTI ETTİ

Bununla birlikte Gupta'nın tutuklanması ve hakkındaki iddialardan haberdar olan AFA, Dassault denetimine dair 2020'de bitirdiği raporda, model konusundan sadece 2 kısa paragrafta bahsetti ve olayı yargı yetkililerine bildirmeme kararı aldı.

RAFALE SAVAŞ UÇAKLARI HİNDİSTAN'DA DA TARTIŞMA KONUSU

Diğer yandan, Fransız savaş uçaklarının satışı, anlaşma yapıldığından bu yana Hindistan'da da tartışma konusu olmayı sürdürdü.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC), kendi iktidarları döneminde daha düşük fiyata pazarlığı yapılan uçakların, Narendra Modi'nin 2014'te iktidara gelmesinin ardından 3 katı bedel ödenerek satın alındığını savunuyor.

Modi hükümeti, Fransız şirketle yapılan sözleşmedeki gizlilik hükmünü gerekçe göstererek, uçaklar için ödenen bedeli açıklamayı reddetmişti.

Etiketler : Mediapart internet Muhalefet Modi hükümet
O sahne avukatları ayağa kaldırdı

O sahne avukatları ayağa kaldırdı
Yeğen sevgisi bambaşka

Yeğen sevgisi bambaşka
Erken yaşta baba olmak isterdim

Erken yaşta baba olmak isterdim
Rahatsız olan takip etmesin!

Rahatsız olan takip etmesin!
‘Bana Sormayın' diyor

‘Bana Sormayın' diyor
Harvard tezini yazdı

Harvard tezini yazdı
10 yıllık evlilik bitti

10 yıllık evlilik bitti
Harvard tezini yazdı

Harvard tezini yazdı
Sevgilisinin oyunculuğuna hasta

Sevgilisinin oyunculuğuna hasta

EN ÇOK OKUNAN HABERLER