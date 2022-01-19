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19 Ocak 2022 Çarşamba 18:18:00 - Güncelleme:19 Ocak 2022 Çarşamba 18:19:00

Dünyada koronavirüs: Vakalar artıyor, kısıtlamalar gevşiyor

Kaynak: TRT Haber

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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 335 milyon 582 bini, can kaybı 5 milyon 575 bini aştı. İngiltere kapalı alanlarda dahi maske kullanımını sonlandırmaya hazırlanırken, İskoçya'da da kısıtlamalar kaldırılıyor.

Artan vakalara rağmen İngiltere salgın tedbirlerini gevşetiyor. Başbakan Boris Johnson, gelecek haftadan itibaren ülkede maske kullanımının kalkacağını duyurdu.

Kapalı alanların da bu kapsama alınacağı ifade edilirken, bazı yerlerde ise maske kullanımı tavsiye edilecek. Ülkede evden çalışma da son bulacak.

İskoçya da tüm koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle gece kulüpleri tekrar açılacak, kapalı etkinliklere katılım sınırlamaları kaldırılacak.

OMİCRON AVRUPA'DA HAKİM VARYANTA DÖNÜŞTÜ

Almanya'da günlük vaka sayısı 100 bin barajını ilk kez aştı. Son 24 saatte 112 binden fazla yeni vaka kaydedildi.

Omicron kaynaklı toplam vaka sayısı ise 226 bin 860 olarak güncellendi.

En çok vaka 15-34 yaş grubunda

Belçika'da koronavirüs vakalarının yüzde 94'ünün Omicron kaynaklı olduğu açıklandı.

Ülkede son bir haftada yüzde 27 vaka artışı yaşandı.

AB KOMİSYONUNDA KORONAVİRÜS ALARMI

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ardından, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de karantinaya girdi.

Michel'in testi pozitif çıkan biriyle yakın temas halinde olduğu anlaşıldı.

Japonya ise kısıtlamaları sıkılaştırıyor. 7 bin ile şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşan Tokyo ile 12 eyalet, kısmi olağanüstü hal kapsamına alındı.

21 Ocak'ta başlayacak uygulama 13 Şubat'a kadar devam edecek.

Etiketler : ingiltere Avrupa Birliği Omicron
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