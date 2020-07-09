  • BIST
    118713
  • Dolar
    6,8647
  • Euro
    7,7891
  • Altın
    399,2210
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sahaya iniyorlar... Çevre, doğa ve hayvanları koruma polisi geliyor
Yalova'da camilerden müzik sesi duyuldu, valilik açıklama yaptı
Nijerya'da Boko Haram saldırısında 19 asker öldü
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyonu geçti
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
İzmir ve Muğla'da da asker uğurlaması kısıtlandı
Türkiye'den ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kararına tepki
Zırhlı polis aracına çarpan ticari aracın sürücüsü öldü
Fransa'dan ikiyüzlü hareket!
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında 4 golle yıkıldı
DSÖ'den Türkiye'ye kritik ziyaret
Sol Parti'de mide bulandıran skandal! Zincirleme cinsel saldırı
Yozgat'ta sağanak ve dolu ekili alanlara zarar verdi
Fildişi Sahili Başbakanı Coulibaly hayatını kaybetti
Taksi şoförünün yaptığı herkesi şaşkına çevirdi! Arabaya kusan bebeğin annesinden 400 TL para istedi
Vali Davut Gül açıkladı... Gaziantep'te vaka artışı tehlikeli boyutta
Şanlıurfa'da 105 adres karantinaya alındı
Nevşehir'i etkisi altına alan yağış kazaya sebebiyet verdi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı
Aksaray'da inşaatta meydana gelen çökmede iki işçi yaralandı
MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Devirdiği çamlar haddi ve hududu çoktan aşmıştır!
Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Fahrettin Koca son durumu paylaştı...
Şanlıurfa'da da asker uğurlama törenleri yasaklandı
MEB'den devamsızlıktan kalanlara müjde!
09 Temmuz 2020 Perşembe 00:30:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 00:30:00

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyonu geçti

ABONE OL

Dünya genelinde Kovid-19 iyileşenlerin sayısı 7 milyonu aştı. Vaka sayısı 11 milyon 489 bin 976'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 549 bin 616 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 7 milyon 3 bin 160 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (1 milyon 379 bin 450), Brezilya (1 milyon 117 bin 922), Hindistan (476 bin 554), Rusya (472 bin 511), Şili (271 bin 703), İran (209 bin 463), Peru (204 bin 748), İtalya (193 bin 640), Türkiye (187 bin 511) ve Almanya (182 bin 700) oldu.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 11 milyon 489 bin 976’ya ulaşırken, virüs nedeniyle 549 bin 616 kişi hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER