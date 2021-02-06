  • BIST
    1527.17
  • Dolar
    7,0580
  • Euro
    8,5155
  • Altın
    410,9500
İstanbul
7 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu geçti
Başkan Erdoğan: Yine hüsrana uğrayacaklar
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi...
Çiftçilere saldıran 3 terörist artık etkisiz
TUSAŞ'tan heyecanlandıran paylaşım!
İlk görüşmede Çin'e gözdağı
Altın fiyatları nereye gidiyor?
Google, nabız ölçecek
Organ nakli olanlara koronavirüs aşısı öneriliyor
Burun eti, ağız kokusu yapabilir
Gıda alerjisinin sonucu: Kabızlık
Bugün burçları neler bekliyor? 6 Şubat 2021 Çarşamba günlük burç yorumları
Hastalığına teşhis konulamıyor
Hapşırmaktan uyku uyuyamıyordu
Yabancı öğrencilere sıcak yuva
64 yıldır pul biriktiriyor
Kıyafetleri sayesinde çocuklar seviniyor
‘Hamlet'in ikilisi
Rober Hatemo'yu korku sardı: Yatırımlarım elden gidecek
Tehlikeli çift
"Duygularımı sansürsüz yaşarım"
Çocukların eğitimine destek
Aile gezintisi
Ekranlara dönüyor
06 Şubat 2021 Cumartesi 15:46:00 - Güncelleme:06 Şubat 2021 Cumartesi 15:46:00

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu aştı. Salgın nedeniyle 2 milyon 311 bin 1 kişi yaşamını yitirdi, 77 milyon 642 bin 997 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 904 bin 667 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 106 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı, 106 milyon 3 bin 585'e yükseldi.

ABD, 27 milyon 407 bin 324 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 815 bin 222 ile Hindistan, 9 milyon 449 bin 88 ile Brezilya, 3 milyon 951 bin 233 ile Rusya, 3 milyon 911 bin 573 ile İngiltere, 3 milyon 296 bin 747 ile Fransa, 2 milyon 971 bin 914 ile İspanya, 2 milyon 611 bin 659 ile İtalya, 2 milyon 516 bin 889 ile Türkiye, 2 milyon 276 bin 371 ile Almanya, 2 milyon 142 bin 660 ile Kolombiya, 1 milyon 970 bin 9 ile Arjantin, 1 milyon 912 bin 871 ile Meksika, 1 milyon 545 bin 530 ile Polonya, 1 milyon 470 bin 516 ile Güney Afrika, 1 milyon 459 bin 370 ile İran, 1 milyon 241 bin 479 ile Ukrayna, 1 milyon 173 bin 45 ile Peru, 1 milyon 147 bin 10 ile Endonezya ve 1 milyon 30 bin 112 ile Çekya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 311 bin 1 kişi yaşamını yitirdi, 77 milyon 642 bin 997 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 904 bin 667 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

Etiketler : koronavirüs kovid-19 pandemi vaka sayısı
2020'nin popüleri Serra Kutlubey

2020'nin popüleri Serra Kutlubey
Halil Sezai hayatını değiştiriyor!

Halil Sezai hayatını değiştiriyor!
Ocak zirvesi Teoman'ın

Ocak zirvesi Teoman'ın
Sinem Kobal'ın hayranlarından anlamlı hareket...

Sinem Kobal'ın hayranlarından anlamlı hareket...
'Eski eşim tehdit ediyor'

'Eski eşim tehdit ediyor'
'Kuzey'i benden almak istiyor'

'Kuzey'i benden almak istiyor'
14 Şubat için ‘Mecnun'

14 Şubat için ‘Mecnun'
Soner Sarıkabadayı: Yardımcı istemiyoruz

Soner Sarıkabadayı: Yardımcı istemiyoruz
Sermiyan Midyat: Biz dava adamıyız

Sermiyan Midyat: Biz dava adamıyız

EN ÇOK OKUNAN HABERLER