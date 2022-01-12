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12 Ocak 2022 Çarşamba 11:09:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 11:09:00

Doktor Anthony Fauci'den skandal sözler! Mikrofonu açık unutunca...

Kaynak: Hürriyet

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ABD'de salgının en yetkili isimlerinden Dr. Anthony Fauci, Senato oturumunda mikrofonun azizliğine uğradı. Mikrofonun açık olduğunu unutan Fauci, kendisini eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall'a aptal dedi.

ABD'de Senato'da yapılan bir oturumda mikrofonunu açık unutan Dr. Anthony Fauci, kendisini eleştiren senatöre aptal dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD, salgın konusunda ABD'nin en yetkili ismi olarak lanse edilen Dr. Anthony Fauci'yi konuşuyor.

Ancak Fauci'nin gündemde yer alması bu sefer Koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamalar değil, kırdığı pot ile gündemde.

Bir oturumda konuşan Fauci kendisini eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall'a aptal dedi. O esnada mikrofonu açık olan Fauci'nin bu sözleri duyuldu ve kısa sürede tartışmalara neden oldu.

Kamuda en yüksek maaşı alan kişilerden birisi olduğunu hatırlatan Marshall, Fauci'ye 'Geçmiş ve mevcut yatırımlarınızı içeren bir mali açıklamayı Kongre'ye ve kamuoyuna sunmaya hazır mısınız?' sorusunu yöneltti.

Fauci'nin bu bilginin yıllardır açık olduğunu belirtmesi üzerine ikili kısa süre tartıştı, tartışma Demokrat Senatör Patty Murray'in araya girmesi ile sona erdi.

Etiketler : Dr. Anthony Fauci abd seneto
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