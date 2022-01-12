Doktor Anthony Fauci'den skandal sözler!

ABD'de Senato'da yapılan bir oturumda mikrofonunu açık unutan Dr. Anthony Fauci, kendisini eleştiren senatöre aptal dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD, salgın konusunda ABD'nin en yetkili ismi olarak lanse edilen Dr. Anthony Fauci'yi konuşuyor.

Ancak Fauci'nin gündemde yer alması bu sefer Koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamalar değil, kırdığı pot ile gündemde.

Bir oturumda konuşan Fauci kendisini eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall'a aptal dedi. O esnada mikrofonu açık olan Fauci'nin bu sözleri duyuldu ve kısa sürede tartışmalara neden oldu.

Kamuda en yüksek maaşı alan kişilerden birisi olduğunu hatırlatan Marshall, Fauci'ye 'Geçmiş ve mevcut yatırımlarınızı içeren bir mali açıklamayı Kongre'ye ve kamuoyuna sunmaya hazır mısınız?' sorusunu yöneltti.

Fauci'nin bu bilginin yıllardır açık olduğunu belirtmesi üzerine ikili kısa süre tartıştı, tartışma Demokrat Senatör Patty Murray'in araya girmesi ile sona erdi.