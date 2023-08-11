DEAŞ'tan Suriye ordusuna saldırı: 23 ölü!

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11 Ağustos 2023 Cuma 15:23:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 15:23:00

DEAŞ'lı teröristler Esed askerlerin olduğu otobüsü taradı: 23 ölü

Kaynak: İHA

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Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor'da gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 23 Suriyeli askerin öldüğü belirtildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ tarafından Suriyeli askerlerin bulunduğu otobüsün çevrelendiği belirtildi. Otobüse ateş açıldığı, 23 Suriyeli askerin öldüğü aktarıldı. Olay, DEAŞ'ın "bu yılki en ölümcül saldırısı" olarak nitelendirildi. DEAŞ'ın son haftalarda Suriye'nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda saldırıları arttırdığına dikkat çekildi.

DEAŞ daha önce Suriye'nin kuzeydoğusundan Irak'ın kuzeyine kadar 88 bin kilometrekarelik bir alanda kontrolü ele geçirmişti. Terör örgütü, yürütülen operasyonlar sonucu 2019'da bölgeden temizlenirken, Birleşmiş Milletler DEAŞ'ın "kalıcı bir tehdit olmaya devam ettiği" konusunda uyarıda bulunuyor.

Etiketler : Suriye İnsan Hakları Gözlemevi DEAŞ Deyrizor
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