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21 Eylül 2021 Salı 10:10:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 10:10:00

Darbeye teşebbüs!

Kaynak: AA

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Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız darbe girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Devlet televizyonu ve radyoları canlı yayınlarını keserek duyurdukları son dakika haberlerinde, halkı darbeye karşı koymaya çağırdı.

Resmi kaynaklar, başkentin Umdurman bölgesindeki bir grup askerin bazı askeri araçları ele geçirerek darbeye teşebbüs ettiğini aktardı.

Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.

Etiketler : sudan darbe Hartum
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