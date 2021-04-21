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21 Nisan 2021 Çarşamba 11:18:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 11:18:00

CENTCOM Komutanı McKenzie: Bir daha işgal amacıyla Afganistan'a girmeyeceğiz

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ABD'nin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, 'Bir daha hiçbir akıl alır koşulda işgal etmek üzere Afganistan'a girmeyeceğiz.' diye konuştu.

ABD'nin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin çekilmesi sonrasında bu ülkede terör tehditlerini mücadelenin zor olacağını ancak bir daha hiçbir şekilde işgal amacıyla Afganistan'a girmeyeceklerini söyledi.

Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde, değerlendirmelerde bulunan Orgeneral McKenzie, ABD'nin Afganistan'a bir daha asker gönderme durumunun söz konusu olmayacağını söyledi.

McKenzie, "Bir daha hiçbir akıl alır koşulda işgal etmek üzere Afganistan'a girmeyeceğiz. Yapacağımız şey bize saldırma niyetine sahip olanları tespit edebildiğimiz ölçüde bulup onlar için gerekeni yapacağız. Bunu kolaymış gibi göstermek istemiyorum. Kolay değil oldukça zor olacak ancak tamamen imkansız değil." dedi.

ABD'nin Afganistan'daki terörle mücadele operasyonlarını ağırlıklı olarak başka ülkelerde konuşlu Amerikan hava unsurları üzerinden gerçekleştireceklerini belirten ABD'li komutan "Şu anda, Bakanın (Lloyd Austin) talimatı üzerine seçeneklere bakmak üzere detaylı bir plan hazırlıyorum. Bu ayın sonuna kadar ona bazı alternatifleri içeren bir rapor sunacağım." diye konuştu.

İran'ın nükleer silah programı ve bölgedeki faaliyetlerine de değinen McKenzie, İran'ın bölgede insansız hava araçları ile çok yoğun faaliyet gösterdiğini ve ABD'nin "Kore Savaşından bu yana ilk kez mutlak hava üstünlüğüne sahip olmadan bir bölgede operasyon düzenlediğini" kaydetti.

Etiketler : abd afganistan centcom
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