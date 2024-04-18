BM Dünya Gıda Programı: Gazze'ye nisan ayında 392 yardım tırı girdi

WFP'nin X hesabından yapılan açıklamada, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan bu hafta ilk defa Gazze Şeridi'nin kuzeyine 3 yardım konvoyunun girdiği belirtildi.

Söz konusu yardım konvoylarının yaklaşık 80 bin kişiye yetecek un ve gıda maddelerini taşıdığına işaret edilen açıklamada, "Gazze'ye nisan ayında gıda taşıyan 392 tır girdi." ifadeleri kullanıldı.

Bu rakamın geçen ay Gazze'ye ulaşan araç sayısıyla yaklaşık olarak aynı olduğu ancak ocak ayındaki araçların yarısına tekabül ettiği aktarılan açıklamada, "Gazze'de açlığın önüne geçmenin tek yolu yardımların düzenli ve kesintisiz olarak ulaştırılması ve insani ateşkesin sağlanmasıdır." denildi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 899 Filistinli öldürüldü, 76 bin 664 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.