Bizi kara listeye alın

HALK PROTESTO ETMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalara İtalya’nın başkenti Venedik’teki Giudecca Kanalı’nda kontrolünü kaybeden bir cruise gemisi, iskeledeki tekneye çarpmıştı. Faciadan dönülen kazada şans eseri ölen olmazken, 5 kişi yaralanmıştı. Benzer olayların daha önce de yaşanması üzerine halk duruma isyan etmiş, son kazanın ardından yolcu gemilerini protesto etmeye başlamıştı. Ellerinde pankartlarla sokağa çıkan Venediklilerin tepkileri, yetkilileri harekete geçirdi.

'KENDİMİZİ TEHLİKEDE HİSSEDİYORUZ'

Dünya Miras Listesi'ndeki şehrin Belediye Başkanı Başkan Luigi Brugnaro UNESCO’ya bir çağrı yaptı. Daha önce İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Tonelli’ye yolcu gemilerini yoğun olan Giudecca Kanalı’ndan çıkarması için mektup gönderen Brugnaro, “Bakan talebimizi onaylamadı. Bu nedenle kentin kara listeye alınmasını istemek için UNESCO’ya yazacağız. Venedik tehlikede ve kendimizi tehlikede hissediyoruz” ifadelerini kullandı.