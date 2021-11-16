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16 Kasım 2021 Salı 20:42:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 20:42:00

Belarus-Polonya sınırı: Göçmenler sınır kapısından kampa geri döndü

Kaynak: AA

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Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındakilerin bir kısmı sınır kapısından ormanlık alandaki kampa geri dönerken, bir kısmı da geceyi geçirmek için hazırlanan lojistik merkeze geçti.

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınırında, çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışanlar, sınır geçiş noktasından ayrıldı.

Sınır kapısı yakınlarındaki bariyerleri aşmaya çalışan gruplara Polonya güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası sınır noktasından ayrılanların bir kısmı, geçen hafta ormanlık alanda kurdukları kampa geri dönerken, bazıları da sınır noktası yakınında kamp kurdu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Grodno Valiliğine, sınırdakilerin geceyi geçirebilmeleri için kapalı bir yer hazırlanması talimatı verdi. Bunun üzerine sınır noktası yakınında yatak, battaniye ve yiyecek-içecek yardımlarının yapıldığı lojistik merkezde ayrılan yere bazı gruplar yerleşti.

BELARUS SORUŞTURMA KOMİSYONU İNCELEME BAŞLATTI

Belarus Sağlık Bakanlığı, kamptaki sağlık sorunlarına yönelik, bölgeye destek sağlık ekipleri yönlendirdiğini açıkladı.

Belarus Soruşturma Komisyonu, sınırdaki göçmenler ile Polonya güvenlik güçleri arasında yaşanan arbededen sonra bölgede inceleme başlattı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Polonya güvenlik güçlerinin Belarus tarafındaki gruplara yönelik müdahalesi ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

"Bu tür eylemlerin mevcut ikili ve uluslararası anlaşmaları doğrudan ihlal ettiğini söylemek anlamsız. Şahsen benim için, başka bir egemen devletin topraklarında özel ekipman kullanımının nasıl açıklanabileceğini hayal etmek zor. Bu nedenle elbette bizden resmi bir tepki gelecektir."

170 KİŞİ ÜLKESİNE GERİ DÖNMEK İSTEDİ

Öte yandan Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, "Polonya güvenlik güçleri tarafından silahsız insanlara karşı özel ekipman ve mühimmat kullanılmasının kayıtlara geçirildiği" açıklandı.

Ayrıca Irak Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Belarus-Polonya sınırında bulunan 170 kişi ülkeye dönmek için Irak'ın Minsk'teki Büyükelçiliğine başvurdu ve 55 kişi için transit pasaport hazırlandı.

Dün, 8 Kasım'dan bu yana çocuk ve kadınların da aralarında olduğu 2 bin civarındaki kişi ormanlık alanda kurduğu kamptan ayrılarak Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası önünde toplanmıştı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe başlamış, geceyi burada kurdukları çadırlarda geçirmişti.

Etiketler : Belarus Polonya Avrupa Birliği Düzensiz Göçmenler
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