Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Başkan Erdoğan'ı telefonla arayan Ürdün Kralı 2. Abdullah, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.