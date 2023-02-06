Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu
Kaynak: AA
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Başkan Erdoğan'ı telefonla arayan Ürdün Kralı 2. Abdullah, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
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