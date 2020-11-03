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03 Kasım 2020 Salı 07:37:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 07:37:00

Azerbaycan ordusu darmadağın etti!

Kaynak: AA

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Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 1 KUB uçaksavar sistemi, 9 farklı tipte top, 2 mühimmat dolu kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Etiketler : Azerbaycan ordusu Zengilan ve Gubadlı KUB uçaksavar sistemi
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