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11 Kasım 2020 Çarşamba 21:28:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 21:28:00

Araştırmaya göre deniz memelileri atık sular yoluyla Kovid-19'a yakalanabilir

Kaynak: AA

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Kanada'da yapılan bir araştırmada, deniz memelilerinde atık sular yoluyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşabileceği belirlendi.

"The Daily Mail" gazetesinin haberine göre, Halifax Dalhousie Üniversitesinde yürütülen çalışmada, balina, yunus, fok gibi deniz memelilerinin Kovid-19'a yakalanma ihtimali incelendi.

Araştırmada, 36 deniz memelisinin genomları incelenirken bunlardan en az 15'inin Kovid-19 riski altında olduğu ortaya konuldu.

Bilim insanları, deniz memelilerindeki "Angiotensin Dönüştürücü Enzim 2" (ACE2) adlı protein enzimlerinin salgına kapı araladığını öne sürdü.

Deniz memelilerin virüse karşı insanlardan daha savunmasız olduğunu vurgulayan bilim insanları, nesli tükenmekte olan deniz canlılarının atık su yoluyla enfekte olabileceği konusunda uyardı.

Araştırma ekibinden Halifax Dalhousie Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı araştırma müdürü Graham Dellaire, deniz memelilerinin daha önce de yaşamlarını tehdit eden, karaciğer ve akciğer hasarına neden olan farklı Kovid-19 türlerine yakalandığını söyledi.

Çalışma Science of the Total Environment dergisinde yayımlandı.

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