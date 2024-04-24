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Almanya'dan UNRWA ile işbirliğini başlatma kararı
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24 Nisan 2024 Çarşamba 10:56:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 10:56:00

Almanya'dan UNRWA ile işbirliğini başlatma kararı

Kaynak: AA

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Almanya, Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile işbirliğini yeniden başlatacağını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Bakanlığının yaptığı ortak açıklamada, eski Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın yönetiminde BM tarafından atanan Bağımsız İnceleme Grubu'nun raporunun yayımlanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, UNRWA'nın rapordaki önerileri hızlı ve eksiksiz uygulayacağını açıkladığına işaret edildi.

Alman hükümetinin, İsrail tarafından UNRWA'ya yöneltilen suçlamaları yoğun şekilde ele aldığı ve bu bağlamda İsrail hükümeti, BM ve diğer uluslararası donörlerle yakın temas halinde olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu raporun önerilerinin ivedilikle uygulanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Sigrid Kaag'ın, BM'nin Gazze'deki İnsani Yardım Koordinatörü olarak üstlendiği önemli rolden dolayı memnuniyet duyulduğu ve Kaag'ın destekleneceği kaydedildi.

"Bu çerçevede ve söz konusu reformları desteklemek amacıyla Alman hükümeti yakında, Avustralya, Kanada, İsveç ve Japonya gibi ülkelerin yaptığı şekilde Gazze'de UNRWA ile işbirliğini sürdürecektir." ifadesi kullanılan açıklamada, Almanya'nın ek fonlar sağlanması konusunda uluslararası ortaklarıyla yakın koordinasyon içerisinde olacağı bildirildi.

Bu işbirliğini sürdürerek, UNRWA'nın Gazze halkına malzeme sağlamadaki hayati önem taşıyan ve halihazırda yeri doldurulamaz rolünün desteklendiği belirtilen açıklamada, diğer uluslararası yardım kuruluşlarının da şu anda UNRWA'nın Gazze'deki yapılarına bağlı olduğu ifade edildi.

Alman hükümeti, bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine ocak sonunda Gazze'deki UNRWA'ya geçici olarak yeni fonların onaylanmayacağını duyurmuş, UNRWA'ya desteğin tekrar başlatılıp başlatılmayacağıyla ilgili kararın bu bağlamda yapılan inceleme ve soruşturma süreci ışığında verileceğini açıklamıştı.

Bağımsız İnceleme Grubu'nun 22 Nisan'da yayımladığı raporda, İsrail'in, UNRWA personeline yönelik iddialarına ilişkin hala kanıt sunmadığını, UNRWA'nın tarafsızlık ilkesini uygulamak için önemli mekanizma ve süreçleri olduğunu bildirmişti.

Etiketler : almanya UNRWA işbirliği
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