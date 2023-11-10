VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail askeri Gazze'nin güneyine giden sivillere saldırdı
İşgalci İsrail askeri Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni hedef aldı
Ürdün halkından Gazze'ye destek: "Allah'ın zaferi yakındır"
Emeklilere 5 bin TL'lik ikramiye: Ödemeler yarın başlıyor
Polonya, Gazze'deki vatandaşları için tahliye operasyonu gerçekleştirecek
Almanya'daki kütüphanede Filistin'e destek eylemine suç duyurusu
10 Kasım 2023 Cuma 16:41:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 16:41:00

Almanya'daki kütüphanede Filistin'e destek eylemine suç duyurusu

Kaynak: AA

ABONE OL

Berlin'deki Devlet Kütüphanesi personeli, işgalci İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı protesto etmek isteyen bir grup aktivist hakkında suç duyurunda bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Devlet Kütüphanesi, Filistinli siviller için farkındalık eylemi yapan kişiler hakkında suç duyurunda bulundu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Devlet Kütüphanesi'nde eylem düzenleyen kimliği belirsiz aktivistler, kütüphanenin 6 bölümüne bluetooth hoparlör yerleştirdi.

Hoparlörlerden kütüphanede bulunan yaklaşık 280 kişiye "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun", "Yasalarımız adalet, ahlak ve insanlık için bir kılavuz değil" şeklinde daha önce çekilen anonslar dinletilerek Filistinli siviller için farkındalık oluşturulmak istendi.

Kütüphane personeli, eylemden birkaç dakika sonra ses sistemini durdurdu ve hoparlörleri polise teslim ederek eylemi yapan kimliği belirsiz kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Prusya Kültürel Miras Vakfı (SPK) Başkanı Hermann Parzinger, Alman medyasına yaptığı açıklamada, eylemi eleştirerek "Bu korkunç eylemin hızlı bir şekilde durdurulabilmiş olması beni rahatlattı." dedi.

Etiketler : protesto filistin destek kütüphane
Bengü'nün kültür korosu

Bengü'nün kültür korosu
Setten ilk kare

Setten ilk kare
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı
Ben Serenay'cıyım

Ben Serenay'cıyım
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu
Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX