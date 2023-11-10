Almanya'daki kütüphanede Filistin'e destek eylemine suç duyurusu

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Devlet Kütüphanesi, Filistinli siviller için farkındalık eylemi yapan kişiler hakkında suç duyurunda bulundu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Devlet Kütüphanesi'nde eylem düzenleyen kimliği belirsiz aktivistler, kütüphanenin 6 bölümüne bluetooth hoparlör yerleştirdi.

Hoparlörlerden kütüphanede bulunan yaklaşık 280 kişiye "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun", "Yasalarımız adalet, ahlak ve insanlık için bir kılavuz değil" şeklinde daha önce çekilen anonslar dinletilerek Filistinli siviller için farkındalık oluşturulmak istendi.

Kütüphane personeli, eylemden birkaç dakika sonra ses sistemini durdurdu ve hoparlörleri polise teslim ederek eylemi yapan kimliği belirsiz kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Prusya Kültürel Miras Vakfı (SPK) Başkanı Hermann Parzinger, Alman medyasına yaptığı açıklamada, eylemi eleştirerek "Bu korkunç eylemin hızlı bir şekilde durdurulabilmiş olması beni rahatlattı." dedi.

