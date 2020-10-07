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07 Ekim 2020 Çarşamba 14:45:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 15:08:00

Aliyev: Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Askeri çatışmaların kritik aşaması sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Askeri çatışmaların kritik aşaması sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda tavizde bulunmaya hazır olduklarını belirterek, “İhtilafların çözümü karşılıklı tavizler temelinde gerçekleştirilmeli. Ermenistan, Azerbaycan'ın da hazır olduğu tavizlere hazır” demişti.

ALİYEV'DEN CEVAP GELDİ

Paşinyan'ın çağrısına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den cevap geldi. Aliyev Ermenistan'la barış görüşmelerine askeri çatışmaların akut evresi bittikten sonra döneceğini açıkladı.

Reuters'ın Rus TASS ajansına dayandırdığı habere göre Aliyev Türkiye'nin müzakere görüşmelerinde yer almaya hakkı olduğunu da belirtti. 

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