Afganistan'da Taliban polisleri hedef aldı!

Zabul emniyet yetkilileri, militanların Şahri Safa ilçe merkezindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkililer, militanların karakoldaki silah ve mühimmatları da alarak kaçtığını bildirdi.