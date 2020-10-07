07 Ekim 2020 Çarşamba 14:39:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 14:44:00
Afganistan'da Taliban polisleri hedef aldı: Silahlı saldırıda 6 polis hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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Taliban militanlarının, Afganistan'ın Zabul vilayetinin Şahri Safa ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 6 polis hayatını kaybetti.
Zabul emniyet yetkilileri, militanların Şahri Safa ilçe merkezindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkililer, militanların karakoldaki silah ve mühimmatları da alarak kaçtığını bildirdi.
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