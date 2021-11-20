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Afganistan'da memurların geriye dönük 3 aylık maaşları ödenecek
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20 Kasım 2021 Cumartesi 16:31:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 16:31:00

Afganistan'da memurların geriye dönük 3 aylık maaşları ödenecek

Kaynak: AA

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Afganistan'da Taliban yönetimi, geriye dönük 3 aylık memur maaşlarının bugünden itibaren bir ay içinde ödeneceğini bildirdi.

Taliban Sözcüsü İnamullah Semengani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geriye dönük memur ve emekli maaşlarının ödenmesiyle ilgili bilgi verdi.

Semengani, "Tüm memurların, eylül-ekim-kasım maaşları bugünden itibaren ödenecektir." ifadesini kullandı.

Son 3 ayda devlet gelirinin 26 milyar 915 milyon Afgani (yaklaşık 292 milyon 554 bin dolar) ve sadece 17 Kasım Çarşamba günü gelirinin ise 557 milyon Afgani (yaklaşık 6 milyon 54 bin dolar) olduğunu aktaran Semengani, bir önceki rejimdeki yolsuzlukların kaldırıldığını ve ülke gelirinin günbegün arttığını belirtti.

Semengani, emekli maaşlarının ödenmesiyle ilgili teknik bir sorun yaşandığını ve bunun giderilmesi sonrasında bu kesimin de maaşlarının ödeneceğini bildirerek, "Önceki rejimden bize kalan sadece borçları. Söz konusu yönetimin şirketlere 3 milyar dolar borcu var. Önceliğimiz, diğer temel ihtiyaçlardır, şirketlere ödemeler askıya alınmıştır. Gelecekte ödemek için çalışacağız." ifadesini kullandı.

MEMURLARA 4 AYLIK MAAŞLARI VERİLEMEMİŞTİ

Taliban yönetiminin ülkede kontrolü ele aldığı 15 Ağustos'tan önce, Muhammed Eşref Gani'nin başında olduğu Kabil yönetimi 2 aylık memur maaşlarını ödememişti. Taliban'ın gelmesinden bu yana da 3 aydır memur maaşları ödenmedi.

Eşref Gani'nin ülkeyi terk ederken, Afganistan bankalarında bulunan yüksek meblağ parayı yanında götürdüğü öne sürülmüştü.

ABD'nin Afganistan'ın uluslararası bankalardaki hesaplarını bloke etmesi, Taliban yönetimini memur maaşlarını ödeyemez hale getirmişti. Taliban yönetiminin iş başına gelmesinden bu yana bazı bakanlıklarda çalışanların ve memurların 1 aylık maaşı ödenmişti.

Afganistan'da yaklaşık 400 bin memur bulunuyor.

Etiketler : Afganistan Maaş Memur
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