Afganistan'da güvenlik güçlerinin geçişi sırasında bombalı saldırıda düzenlendi
Kaynak: AA
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde güvenlik güçlerinin geçişi sırasında patlatılan bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Baglan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Cavid Beşarat, basına yaptığı açıklamada, Band Yak Caddesi kenarına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerini taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Beşarat, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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