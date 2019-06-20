  • Bist 100
    94.244
  • Dolar
    5,7922
  • Euro
    6,5136
  • Altın
    253,3179
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
"Amacımız, İran ile kapsamlı müzakere sağlamak" "Amacımız, İran ile kapsamlı müzakere sağlamak"
Merkel Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı Merkel Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı
ABD'ye 'Venezuela'daki siyasi başarısızlığını kabul etme' çağrısı ABD'ye 'Venezuela'daki siyasi başarısızlığını kabul etme' çağrısı
Direksiyon başında uyumaktan vazgeçin Direksiyon başında uyumaktan vazgeçin
Bond tarihinde bir ilk Bond tarihinde bir ilk
Açlıktan şehre iniyorlar Açlıktan şehre iniyorlar
Meteoroloji'den o iller için sağanak uyarısı Meteoroloji'den o iller için sağanak uyarısı
3 çizgi artık evrensel 3 çizgi artık evrensel
Şifa deposu bamya tohumu Şifa deposu bamya tohumu
Abdülkadir’e 19 milyon euro Abdülkadir’e 19 milyon euro
Tüfekle vurulmuş ve bıçaklanmış caretta carettalar bulundu Tüfekle vurulmuş ve bıçaklanmış caretta carettalar bulundu
Sarkozy'e yolsuzluk davası Sarkozy'e yolsuzluk davası
Batshuayi’yi ister misiniz? Batshuayi’yi ister misiniz?
ABD'den yeni tehdit ABD'den yeni tehdit
Araklı'dan kara haber Araklı'dan kara haber
Fed faiz kararını açıkladı Fed faiz kararını açıkladı
Taksicilere davranış eğitimi Taksicilere davranış eğitimi
'Siyaset ahlak gerektirir' 'Siyaset ahlak gerektirir'
'Filistin, Mursi'nin aklında ve kalbindeydi' 'Filistin, Mursi'nin aklında ve kalbindeydi'
'Doğu Akdeniz'de paylaşmayı öğrenecekler' 'Doğu Akdeniz'de paylaşmayı öğrenecekler'
'Valiliğimizce herhangi bir yasaklama kararı alınmamıştır' 'Valiliğimizce herhangi bir yasaklama kararı alınmamıştır'
'İstanbul emin ellerde olmalı' 'İstanbul emin ellerde olmalı'
Fabricio Fener’e doğru Fabricio Fener’e doğru
'Bu millet kimin, kiminle yol yürüdüğünü biliyor' 'Bu millet kimin, kiminle yol yürüdüğünü biliyor'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Haziran 2019 00:02 | Perşembe

ABD'ye 'Venezuela'daki siyasi başarısızlığını kabul etme' çağrısı

CATO Enstitüsü Savunma ve Dış Politika Uzmanı Ted Galen Carpenter, ABD yönetiminin, Venezuela'da izlediği siyasetin başarısız olduğunu kabul etmesi gerektiğini belirtti.

CATO Enstitüsü Savunma ve Dış Politika Uzmanı Ted Galen Carpenter, ABD'li yetkililerin, Venezuela'da izledikleri politikaların başarısız olduğunu kabul etme konusunda isteksiz olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Carpenter, "Real Clear World" internet sitesinde kaleme aldığı makalede, ABD yönetimine, Venezuela'daki siyasi başarısızlığını kabul etmesi ve "yanlış bir hesaplama yaptığını ve başarısız bir girişimi sonlandırması gerektiğini" kabul etme çağrısı yaptı.

Siyasi başarısızlıkla karşı karşıya olan herhangi bir hükümetin, her zaman kayıpları azaltmaktan ziyade yükseltmeye meyilli olduğu yorumunu yapan Ted Galen Carpenter, ABD'nin, somut bir başarı olmamasına rağmen operasyonların genişletilmesi konusunda ısrar ettiği Vietnam ve Afganistan savaşları örneğine dikkati çekerek, Trump yönetiminin de "bu yoldan gitmeyi düşünüyor gibi göründüğünü" belirtti.

Yükselişin "tipik olarak küçük kayıpları büyük kayıplara dönüştürdüğünü" vurgulayan Carpenter, "temelde kusurlu bir politika"nın peşinden gitmek için hayatlara ve fonlara yatırım yapılmasına ilişkin eleştirisini ifade etti.

Donald Trump yönetiminin "Venezuela'da bir askeri müdahale girişimini ortadan kaldırarak ve ekonomik yaptırımları hafifleterek" hala bir felaketi engelleyebileceğini belirten Ted Galen Carpenter, zira bu şekilde "halihazırda büyük acılar çeken sıradan Venezuelalıların gereksiz yere mağdur edileceğini" kaydetti.

MÜTTEFİKLER İLGİSİNİ KAYBETTİ

Carpenter, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'yu devirme kampanyasını destekleyen Latin Amerikalı müttefiklerin bile "bu bahislerini beklemeye aldığı" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, Venezuela'da muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanımasına olan ilginin azaldığına işaret eden Ted Galen Carpenter, Maduro'nun "tüm noksanlarına karşın" ordunun kesintisiz desteğini aldığını savundu.

CATO uzmanı Carpenter, ABD'li yetkililere, ABD güçlerinin ilk zamanlarda başarılı olduğu ancak ülkedeki uzun bir direnişin uzun vadede somut fayda sağlamadığı "acı Irak deneyiminin" tekrarlanmasına karşı tavsiyede bulundu.

VENEZUELA'DAKİ GELİŞMELER

Yılbaşından bu yana büyük siyasi kriz içinde olan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'da günün ilk saatlerinde askeri ve sivil darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Muhalif lider Juan Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili, ardından da İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise yayımladığı video mesajla halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

(AA)

Başkan Erdoğan: Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarının getirilmesi konusunda gereğini yaparız
Binali Yıldırım: İmamoğlu siyaseten kabul edilemez bir iş yapmıştır
Tüfekle vurulmuş ve bıçaklanmış caretta carettalar bulundu
Kaşıkçı cinayetinde yeni detaylar
Başkan Erdoğan: Bu milletin en büyük gücü birliği ve kadim kardeşliğidir
Pençe Harekatı'nda ele geçirilen SA-14 MANPADS'in özellikleri nelerdir?
YPG/PKK'nın SDG'ye göstermelik devri
CHP adayının büyük yalanı! İmamoğlu ve Küçükkaya'nın 46 dakika görüştüğü ortaya çıktı
Cüneyt Arkın'ın film sahnelerin çekildiği Anemas Zindanları restore edildi
Katil Esed rejimi cezaevlerindeki ölümleri sessizce itiraf etmeye devam ediyor
'Rusya'ya karşı bir kez daha asılsız suçlamalar yapılıyor'
Tanker saldırılarında ABD'den yeni iddia
Rusya'dan yeni açıklama: Türkiye’nin S-400 anlaşması uluslararası kurallara uygun
Lavanta tarlasında hasat vakti
Son dakika... Yeni askerlik yasası için kritik gün belli oldu
Merih yeni takımına imzayı atıyor
İşte adım adım otel krizi gerçeği!
Çipras’ın Türkiye karşıtı söylemlerinin sebebi belli oldu
Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'nun 'Hırsız kim' sorusuna yanıt
Bakanlık görüntüleri yayınladı... Teröristlere ait sığınakta bulundu
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ