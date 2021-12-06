VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Katar ve Türkiye'nin duyarlılığının örnek olması gerekiyor
Başkan Erdoğan, 12. Boğaziçi Zirvesi'ne mesaj gönderdi
AK Parti'li Çelik'ten Rum Yönetimi'ne tepki
Türkiye'de ilk defa üretildi! Yurt dışındaki rakipleri ortaklık teklif etti
Babası feci şekilde darbetmişti... 2 aylık bebek taburcu oldu
Canlı yayında itiraf gibi açıklama!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Salgın bile silah satışlarını durduramadı
Körfez'de ambargoları alt üst eden strateji
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin Kazananları Belli Oldu
COP 22 Konferansı Antalya'da yapılacak
"Papa'nın Müslüman Türk'e tahammülü yok"
İran Cumhurbaşkanı Reisi çalışmaları nükleer anlaşmaya göre yürüttüklerini söyledi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyetinin Fukuşima ziyaretine Kovid-19 engeli
Müslüman düşmanı cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Barış Pınarı bölgesinde sızma girişimi önlendi
Başkan Erdoğan'ın ziyaretiyle yeni anlaşmalar yolda!
Heyecanlandıran sözler: Yüzlerce yatırımcı sıra bekliyor
Tarımda yeni devrim kapıda: Bir yıl ek 10 yıl biç
Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'te saldırdı: 2 Peşmerge öldü
Müthiş haber! Günde 100 milyon metreküp gaz
Esad Suriye'yi narko-devlete dönüştürdü
İBB borç batağında
Meteoroloji saat ve gün verdi!
06 Aralık 2021 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 13:00:00

ABD'li generalden itiraf: Rusya ve Çin, hipersonik teknolojiler alanında ABD'den üstün

Kaynak: Hürriyet

ABONE OL

ABD Uzay Kuvvetleri'nde görev alan General David Thompson Çin'in büyüyen askeri uzay potansiyeli konusunda uyarılarda bulunarak, "2020'li yılların sonunda uzayda lider olacaklarının önceden kestirilebilecek bir sonuç olduğunu düşünmüyorum, ancak inanılmaz bir hızla ilerliyorlar." ifadesinde bulundu.

Hipersonik füzesi ile dikkatleri üzerine çeken Çin başta ABD olmak üzere pek çok ülkenin radarında.

Ancak nükleer kapasiteye sahip olduğu düşünülen füze Çin'in uzay programının sadece bir parçası. Ülke bu alanda pek çok çalışma ve yatırıma son sürat devam ederken ABD'den çok konuşulacak açıklamalar geldi.

ABD Uzay Kuvvetleri Operasyon Başkan Yardımcısı General David Thompson Çin'in büyüyen askeri uzay potansiyeli konusunda itiraf gibi açıklamalara imza attı.

Çin'in uzayda ilk vuruş kabiliyetine sahip olup olunmadığı sorusuna Thompson'ın cevabı 'bir potansiyel var' oldu.

Politico'da yer alan habere göre, Thompson 'Uzay Gücü'nün yaratılmasının nedenlerinden biri de bu' dedi.

"Fox News Sunday" programında konuşan Thompson şu ifadelere yer verdi;

'2020'li yılların sonunda uzayda lider olacaklarının önceden kestirilebilecek bir sonuç olduğunu düşünmüyorum, ancak inanılmaz bir hızla ilerliyorlar.'

İngiliz Financial Times gazetesinin deşifre ettiği hipersonik füze Çin hükümeti tarafından yalanlansa da bu açıklama inandırıcı bulunmamıştı.

Pek çok kaynağa göre, Pekin, nükleer kapasiteye sahip füzenin fırlatmasını ağustos ayında yaptı. Uzay sınırından önceki alçak yörüngeye kadar çıkan füze, daha sonra Dünya'ya doğru düşüşe geçti ve yerdeki hedefini 32 kilometre ıskaladı.

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2020 savunma bütçesini onaylaması ile birlikte ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı resmen kurulmuştu.

Etiketler : Hipersonik füzesi Fox News Sunday Uzay Gücü Çin abd
2022 hayali Avrupa

2022 hayali Avrupa
Yavuz Seçkin: Bülent Ersoy rekoru bende

Yavuz Seçkin: Bülent Ersoy rekoru bende
Anne-kız kombini

Anne-kız kombini
Yeni bir polemiğin ateşini fitilledi

Yeni bir polemiğin ateşini fitilledi
Engin'in bir tanesi

Engin'in bir tanesi
Yatırımlarımı çocuklarımın eğitimine yaptım

Yatırımlarımı çocuklarımın eğitimine yaptım
Anıl Altan ‘Aşk Mantık İntikam'la setlere döndü

Anıl Altan ‘Aşk Mantık İntikam'la setlere döndü
Kadın erkek algısını yıktılar

Kadın erkek algısını yıktılar
Engelli aracıyla yardım dağıtıyor

Engelli aracıyla yardım dağıtıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER