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23 Eylül 2021 Perşembe 09:45:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 09:45:00

ABD'den Türkiye açıklaması: Mutabık kaldık

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü. Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 'Kalın ve Sullivan, Türkiye-ABD ikili ilişkisinin geliştirilmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi konusunda mutabık kaldı.' denildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Beyaz Saray'da görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, Kovid-19 ve küresel iklim değişikliğinin yanı sıra Afganistan, Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin altının çizildiği görüşmede, ekonomik iş birliğini arttırmak için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, iki ülke ticaret hacminin hedeflenen 100 milyar dolara ulaşması için gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin arttırılması üzerinde duruldu.

Afganistan'da oluşabilecek yeni insani krizlerin önlenmesi ve ülkeye insani yardımların bir an önce ulaşması için uluslararası iş birliğinin elzem olduğu vurgulanan görüşmede, Türkiye ve ABD'nin, Afganistan konusunda yakın temasının devam edeceği ifade edildi.

NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekilen görüşmede, müttefikler arasındaki sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği dile getirildi.

Görüşmede ayrıca Karabağ zaferi sonrasında Kafkaslar'daki son durum değerlendirildi. Bölgesel barış ve istikrar için çok yönlü çabaların devam etmesinin önemi vurgulandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile yaptığı görüşmede, Afganistan'daki iş birliğinden dolayı memnuniyetini dile getirdiği bildirildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bugün Beyaz Saray'da bir araya geldiğini kaydetti.

Horne açıklamada, "Sullivan, Afganistan'daki ortak çalışmamızdan memnuniyetini dile getirdi ve bu ülkede ihtiyaç sahibi Afganlara insani yardımın ulaştırılmasının sağlanması da dahil birçok konuda iş birliğinin devam etmesinin önemini vurguladı." bilgisini paylaştı.

Kalın ve Sullivan'ın Kovid-19 salgını ve iklim değişikliği de dahil küresel konuları ele aldığını aktaran Horne, Orta Doğu ve Kafkaslar'daki gelişmeler ve Doğu Akdeniz'de istikrarın devamının önemi gibi konuların da konuşulduğunu belirtti.

Horne açıklamada, "Kalın ve Sullivan, Türkiye-ABD ikili ilişkisinin geliştirilmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın AB ABD Jake Sullivan Beyaz Saray
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