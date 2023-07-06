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06 Temmuz 2023 Perşembe 14:40:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 14:40:00

ABD'de musluk sularında kimyasal maddelere rastlandı

Kaynak: AA

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ABD'de, 716 noktadan alınan musluk sularında sonsuz kimyasallara rastlandı. Ayrıca çalışmada, kentsel alanların, kırsal bölgelere göre daha çok risk altında olduğu tespit edildi.

ABD'de yapılan yeni bir çalışma, ülkedeki musluk sularının yüzde 45'inde "sonsuz kimyasal" olarak da bilinen perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler (PFAS) tespit etti.

Çalışma sonucunda ülkedeki musluk sularının yüzde 45'inde sonsuz kimyasallara rastlandı.

Ayrıca çalışmada, kentsel alanların, kırsal bölgelere göre daha çok risk altında olduğu tespit edildi. Kentsel bölgelerden alınan örneklerin yüzde 70'inde sonsuz kimyasallara rastlanırken, kırsal alanlardan alınan su numunelerinin yüzde 8'inde bu maddeler gözlendi.

PFAS bileşikleri hastalık nedeni

İnsanlarda, PFAS bileşikleri, böbrek kanseri, testis kanseri, tiroid ve diğer hastalıklara sebep oluyor.

Binlerce çeşidi bulunan PFAS bileşikleri, sanayi atıkları, bazı yangın söndürücü köpükler ve çeşitli ev eşyalarında bulunuyor.

Etiketler : ABD PFAS bileşikleri testis kanseri tiroid
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