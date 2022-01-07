VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yargıtay'dan emsal karar! Sürücülere iyi haber
Türkiye'den 3 ülkeyle anlaşma
2022 ocak zammı belli oldu
Kazakistan'da kirli hesap!
Milli Muharip Uçak böyle olacak!
Süresiz nafaka zulmü sonra eriyor
Suriye politikasını sızdırmış!
ABD ile Japonya'dan kritik hamle!
Adana'da özel harekat destekli DEAŞ operasyonu
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
"Anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi"
Meteoroloji saat verip il il uyardı!
Yeni tedbirler geliyor
Arka kapıdan kaçış
Hasret kapısı
Seyirci için oyunculuk önemli
O sözler Fahriye'ye mi?
Oryantalden daha rahat giyinenler var
Şişmanlık ve kolesterol inmeyi kolaylaştırıyor
Pandemi çocukların göz sağlığını bozdu
Akciğeri brokoli karaciğeri enginarla koruyun
Taş düşürmenin formülü Aslandişi çayı içmek
Babasının silahıyla oynayan çocuk annesiyle kardeşini vurdu
Kurtulmuş: İHA'larla SİHA'larla büyüyoruz
07 Ocak 2022 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:07 Ocak 2022 Cuma 09:08:00

ABD ile Japonya'dan 'hipersonik silah' anlaşması

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD, Japonya ile hipersonik silahlara yönelik anlaşma imzalayacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yakın zamanda Japonya ile biri hipersonik silahlara yönelik olmak üzere iki savunma anlaşması yapacaklarını açıkladı.

ABD ve Japonya Dışişleri ile Savunma Bakanları, sanal ortamda ABD-Japonya İstişare Komitesi Toplantısı'nda görüştü.

Dört bakanın katıldığı toplantıda açılış konuşması yapan Blinken, ABD ile Japonya arasındaki ilişkinin son derece güçlü olduğunu ve bölgedeki güvenlik ve istikrarın temel taşı olduğunu söyledi.

Çin ve Rusya'nın, karada, denizde, uzayda, siber alanda uluslararası normları ihlal etmeye devam ettiğini savunan Blinken, "Pekin'in kışkırtıcı eylemleri Tayvan Boğazı ile Doğu ve Güney Çin denizlerinde gerilimi artırmaya devam ediyor. Moskova'nın Ukrayna sınırlarına askeri yığınağı ve giderek sertleşen söylemi, yalnızca Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa genelinde barış ve istikrarı da tehdit ediyor. Pekin ve Moskova, askeri iş birliğini derinleştiriyor." diye konuştu.

Blinken, Kuzey Kore'nin de nükleer ve balistik füze programını devam ettirdiğini belirterek, bu tehditlere karşı iki ülkenin ortaklığının önemine dikkati çekti.

Yakın zamanda iki ülkenin iki yeni anlaşma imzalayacağını açıklayan Blinken, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi, harbe hazırlığımızı ve birlikte çalışabilirliğimizi derinleştirmek için daha fazla kaynak yaratacak beş yıllık yeni bir Ev Sahibi Ülke Destek Anlaşması imzalayacağız. Diğeri ise bilim insanlarımızın, mühendislerimizin ve program yöneticilerimizin hipersonik tehditlere karşı koymaktan, uzaya yönelik kabiliyetlere kadar gelişmekte olan savunmayla teknolojilerin geliştirilmesi konusunda iş birliğini kolaylaştıracak yeni bir araştırma ve geliştirme anlaşması yapıyoruz. Japon ve Amerikalı araştırmacılar güçlerini ortaya koyduklarında, rekabet edebilir ve herkesi geride bırakabiliriz."

Japonya Dışişleri Bakanı Yoşimasa Hayaşi ise ülkesinin çeşitli stratejik kabiliyetler konusunda yeni bir politika formülize edeceğinden 2022'nin Tokyo için çok kritik bir yıl olacağını kaydetti.

Japon bakan, şöyle konuştu:

"Uluslararası toplum, stratejik dengedeki değişim, statükoyu değiştirmeye yönelik tek taraflı ve zorlayıcı girişimler, haksız baskının kötüye kullanılması ve otoriter rejimlerin yaygınlaşması gibi temel ve çok yönlü zorluklarla karşı karşıyadır. Sadece Japonya'nın hem de ABD'nin güvenliğinin sağlanmasında değil, aynı zamanda kurallara dayalı özgür ve açık uluslararası düzenin sürdürülmesinde ve bölgesel barış, istikrar ve refahın sağlanmasında, Japonya ve ABD'nin birlikte hareket etmesi her zamankinden daha önemlidir."

Etiketler : Antony Blinken AND Japonya
Üç yıl sonra işbaşı

Üç yıl sonra işbaşı
Yeni şarkısı ‘Mesafeler'

Yeni şarkısı ‘Mesafeler'
O görüntü bir proje

O görüntü bir proje
Kuliste tebrik etti

Kuliste tebrik etti
2022 yılında sürpriz var

2022 yılında sürpriz var
Yeni yıl dileği sağlık

Yeni yıl dileği sağlık
Arabası kolunda

Arabası kolunda
Kim der 43 yaşında

Kim der 43 yaşında
Picasso'nun filmini çekecek

Picasso'nun filmini çekecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER